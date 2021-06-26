كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - فوجئت أسرة رجل الأعمال محمد حلاوة بذف موقع يوتيوب” للفيديو الذي بثته لميء حلاوة شقيقة رجل الأعمال الشهير والذي تهاجم فيه طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ادعاء عدة أشخاص لملكية الفيديو، مما دعا الموقع الشهير لحذفه، ليفاجأ بعدها حلاوة بحذف الفيديو من على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”.
وأعاد حلاوة، نشر الفيديو مرة أخرى وعلق عليه قائلاً: “واضح إن محاولات إخفاء الفيديو مستمرة من أصحاب مصلحة اختفائه، لإخفاء الحقيقة لذلك تم بلوك عليه بعد ادعاء بعض الأشخاص حقوق ملكيته”.
وظهرت لمياء حلاوة، مؤخرًا خلال فيديو نشره شقيقها عبر حسابه على “إنستغرام”، تهاجم من خلاله طليقته ياسمين عبد العزيز بعد سخرية الأخيرة من زوجة شقيقها الفنانة ريهام حجاج بعد حلقتها مع الإعلامية بوسي شلبي.
لتدور بعدها سلسلة من المناوشات والتصريحات على مواقع لتاصل بين عائلة حلاوة بعد دخول ابنته في الصراع وبين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز وصلت إلى إعلان الاخير تلقيه تهديداً بقتل شقيقته بسبب هجومه على شقيقة طليقها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز على حذف فيديو شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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