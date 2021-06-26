وائل كفوري يحضر زفاف صديقه مع حبيبته شانا

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - حضر الفنان اللبناني وائل كفوري ليلة أمس زفاف صديقه في أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية بيروت،
وكانت المفاجأة ان وائل لم يحضر المناسبة السعيدة لوحده، بل حضرت معه حبيبته شانا عبود التي سبق ان انتشرت صورها قبل فترة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوائل وشانا وهما يرقصان ويغنيان في حفل الزفاف.
إشارة الى ان وائل إنفصل قبل 3 سنوات عن زوجته أنجيلا بشارة وله منها ابنتان ميشيل وميلانا.
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