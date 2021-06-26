وائل كفوري يحضر زفاف صديقه مع حبيبته شانا

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - حضر الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ ليلة أمس زفاف صديقه في أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية بيروت،

وكانت المفاجأة ان وائل لم يحضر المناسبة السعيدة لوحده، بل حضرت معه حبيبته ​شانا عبود​ التي سبق ان انتشرت صورها قبل فترة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوائل وشانا وهما يرقصان ويغنيان في حفل الزفاف.



إشارة الى ان وائل إنفصل قبل 3 سنوات عن زوجته ​أنجيلا بشارة​ وله منها ابنتان ميشيل وميلانا.