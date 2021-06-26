إليسا تواجه حارسها الشخصي من أجل معجبتها.. شاهدوا ما الذي حصل!

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 11:57 مساءً - حصل موقف في حفل الفنانة اللبنانية ​إليسا​ بمدينة ​إربيل​ عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

فأثناء إحياء الحفل الجمعة، ظهرت معحبة تحاول الوصول لـ إليسا من أجل تسليمها هدية وسط رفض الحارس الشخصي لها، فأخبرت إليسا الحارس أن يسمح للمعحبة إعطائها الهدية، قائلة: “حبيبي أنا قلت لها”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/ElissianMag/status/1408535201970540546?ref_src=twsrc%5Etfw



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر ما حصل، وأثار الفيديو إعجاب المتابعين خاصة بدعم إليسا لمعجبتها.



وكانت تصدرت إليسا الترند عبر موقع التواصل الإجتماعي، في العديد من الدول العربية، منها العراق والجزائر ومصر و​السعودية​ ولبنان والأردن وليبيا وتونس والمغرب، وتداول متابعيها الكثير من المقاطع المصورة لها أثناء الحفل.



وخطفت إليسا الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية، بفستان طويل ذات تصميم لافت، وغنّت مجموعة من أجمل أغانيها، منها “بدي دوب” و”أسعد وحدة”، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردّد كلماتها مع إليسا.



وعبّرت إليسا عن سعادتها بنجاح حفليها في السعودية وإربيل، وكتبت في صفحتها الخاصة: “حفل الرياض كان خيال وحفلة اربيل رائعة بكل معنى الكلمة شكرا للحضور الرائع وكل اللي ساهموا بانجاح هل الحفلتان بحبكن”.