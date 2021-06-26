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نيكول سابا تطرح أحدث أغنياتها "الجو حلو" بعد عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - تطرح النجمة اللبنانية نيكول سابا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الجو حلو" عقب عيد الأضحى المبارك، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، وأغنية "الجو حلو" ستكون مفاجأة لجمهورها خاصة أن المزيكا الخاصة بها تحمل أجواء البهجة والطاقة الإيجابية وهو ما يتسم بيها أغنياتها باستمرار.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية آخري لها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب.

من ناحية أخري أحيت نيكول سابا مؤخرًا حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، كما قدمت نيكول عددًا من الأغانى لكبار المطربين من بينها :"يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان"، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقى، والتزام الجمهور بإتباع إجراءات التعقيم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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