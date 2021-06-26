شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلاً بقيادة أحمد الصعيدى في الأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والمايسترو أحمد الصعيدي ورشة عمل في مجال قيادة الأوركسترا اعتبارًا من غدٍ الأحد وتستمر علي مدار 6 أيام لتختتم بحفل يقام في الثانية ظهر الجمعة ٢ يوليو علي المسرح الكبير ويقوده بالتناوب عدد من المشاركين في الورشة، استمرارًا لدور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والهادف إلى صقل المواهب الفنية واكتشاف المبدعين فى كل المجالات الفنية.

تهدف الورشة إلى تدريب الموهوبين فى مجال قيادة الأوركسترا وتطوير قدراتهم والمساهمة فى إكسابهم الخبرات العملية اللازمة لخلق جيل جديد منهم قادر على تقديم مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل احترافى يليق بهذا اللون من الفنون الجادة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث سلاسل حفلات متنوعة تلقى الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكى لإلقاء الضوء على أحد أهم الوان الفنون الجادة.

أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين.