شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تثير التساؤلات بظهورها المختلف فى مهرجان أسوان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة الاستعراضية دينا، الكثير من التساؤلات خلال الساعات الماضية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهورها المختلف للغاية في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، تحت عنوان "دورة النيل".

وسرعان ما سيطر ظهور الفنانة الاستعراضية دينا، على التريند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال ساعات قليلة من نشرها للصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي تساءل فيها الكثيرون حول إجرائها لعملية تجميل في وجها.



الراقصة دينا فى احدث ظهور لها



الراقصة دينا

ويأتي ظهور الفنانة الاستعراضية دينا بالنيولوك المختلف، بعد حوالى 6 أيام من ظهورها الأخير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيه بشكلها المعتاد في جلسة تصوير لها التقطتها على إحدى الدراجات النارية بفستان باللون الأسود.



الفنانة دينا فى ظهورها الأخيرة قبل ظهورها فى مهرجان اسوان

وتصدرت الفنانة الاستعراضية دينا، خلال الساعات الأخيرة قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر موقع تويتر، من قبل متابعيها للتعليق على ظهورها المختلف في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

دينا قدمت أخر أعمالها مسلسل "بت القبائل" مع الفنانة حنان مطاوع، وعرض الفترة الماضية على قناة الحياة، والمسلسل شارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شاذلى فرح، إخراج حسنى صالح.