شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير فى زيارة لمسقط رأسه ويلتقى ضيوف مهرجان أسوان بالمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الكينج محمد منير إلى مطار أسوان الدولي، منذ قليل، في زيارة إلى أهله في مسقط رأسه هناك، والتقى في المطار ضيوف مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، التونسية درة، الإعلامية بوسي شلبي، الناقد طارق الشناوي، الناقد أحمد شوقي.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي، مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في مطار أسوان، يظهر من خلاله الكينج محمد منير أثناء جلوسه في إحدى صالات الانتظار، موثقة الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الكينج للوقاية من فيروس كورونا، بارتدائه القناع الطبي.

وأنطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الخميس الماضي، تحت عنوان "دورة النيل " بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن الفنانون إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والراقصة دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس.

وأعلن مهرجان أسوان القائمة الفائزة في استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وجاء في المركز الأول الفيلم التونسي صمت القصور وفي المركز الأخير فيلم شلاط تونس.

ويعتبر الاستفتاء من ضمن الفعاليات المنتظرة خلال منتدى نوت لقضايا المرأة، وأعرب مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة الكاتب الصحفي حسن أبو العلا عن سعادته بهذا الاستفتاء الذي استغرق العمل به 4 أشهر وأشرف عليه الناقد الكبير كمال رمزي، وقام بإعداده د الناقدة ناهد صلاح بمساعدة الناقد أحمد شوقي، وشارك به أكثر من 70 ناقدا من مصر والعالم العربي.