"بطلي تقلدي جورجينا".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لياسمين صبري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة أنيقة ومكياج جذاب.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور بين مؤيد ومهاجم وجاءت على النحو التالي :"صورة بعنوان شوفوا خواتمي، جورجينا نزلت صورة حلوة نتمنى تصورين مثلها وتنزليها، قمر الحلوين، نحن نحبك ونصلي من أجلك كثيرًا، بطلي تقلدي جورجينا هتبقي احلى بكتير".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.