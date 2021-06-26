“أمي تعبانة".. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"ارجوا الدعاء لأمي تعبانة، يارب".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.