"إحنا أسفين يا فيروز".. أيمن بهجت قمر يرد على منتقدي صورة فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر أيمن بهجت قمر على منتقدي صورة الفنانة فيروز.

ونشر "قمر" صورة لفيروز، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها :" اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش إنسان أكيد (......) مش ممكن تكون بني أدم وعندك أي نوع من الحس وتفكر للحظه إنك تغلط في فيروز".

وأضافت :" ارحمونا ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد ! احنا اسفين يا فيروز يا صوت الغناء كله في العالم يا قلب الفن".

ونشرت ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز صورة لها مع والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الخميس، وعلقت: "سيلفي والماضي خلفي".