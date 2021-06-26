شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم عن حالة والدتها الصحية: أرجو الدعاء لأمي.. تعبانة يارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة إيمي سمير غانم، من متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات.

ونشرت النجمة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها من دولاب الذكريات في فترة شبابها، وكتبت "أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب"، وسرعان ما استقبل البوست عدد كبير من التعليقات التي تدعو للنجمة الكبير دلال عبد العزيز من النجوم والمشاهير وجمهورها من جميع أنحاء الوطن العربى.

وعلى جانب آخر، قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" على هامش ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، إنها كانت برفقة الفنانة دلال عبد العزيز منذ 3 أيام كاشفة عن أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس وسلبية مسحتها والحمد لله بخير وربنا يتم شفاؤها على خير .