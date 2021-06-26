شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: قائمة استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة غير عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد طارق الشناوي، إن اختيار أفضل 100 فيلم عربي عن المرأة "فكرة هايلة" وتتماشى مع المهرجان المعني بالمرأة، ولكن المشكلة في آلية الاختيار.

وأضاف الشناوي لـ"الخليج 365" أنه اعتذر عن المشاركة في استفتاء أفضل 100 فيلم، لأن قاعدته خاطئة، ولكي أصدر حكمًا حقيقيًا لابد أن أرى كل الأفلام مرة أخرى.

وأوضح الشناوي أنه من الممكن أن نختار أفضل 100 فيلم عربي عن المرأة ولكن دون ترتيب، لكن ما حدث من وجهة نظري ضد العدالة، واقترح أن كل فيلم يأخذ صوتا لنرى النتيجة في النهاية .

وأكد الشناوي أن نادية الجندي تستحق أن تتواجد في القائمة بأكثر من فيلم مثل الرغبة والضائعة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي تحفظ على الأفلام التي تواجدت في القائمة، اعتراضي فقط على الترتيب.