شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور هيل تعلن خطبتها على صديقها المقرب في أجواء رومانسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عارضة الأزياء العالمية تايلور هيل، خطبتها، اليوم، على صديقها المقرب والصديق الروحى لها، في أجواء رومانسية، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، كواليس الخطوبة التي تمت على إحدى الشواطئ.

وظهرت هيل صاحبة الـ25 عاماً، في الصور التي نشرتها منذ قليل، وهى ترتدي فستانها البسيط باللون البمبي، وهى تتفاجئي بخطبتها من قبل صديقها في أجواء رومانسية وهو يركع على قدميه لتقديم خاتم الخطوبة، بينما في صورة أخري يظهر فيها أيديهما بعد ارتدائهما لخواتم الخطوبة، وفى الصورة الأخيرة وهما يقفان بجوار بعضهما.

وسرعان ما استقبلت عارضة الأزياء العالمية لبيوت فكتوريا سكريت للملابس، الكثير من التهنئات والإعجابات على خطبتها، حيث إنها وصفت خطيبها في التعليق المرافق للمنشور بأنه الصديق المقرب لها والصديق الروحى لها، مضيفه تاريخ الخطوبة الذى وافق اليوم 26 يونيو 2021.



تايلور هيل وخطيبها



خاتم خطوبة تايلور هيل