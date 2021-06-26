شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى والموزع ريدوان في كواليس تصوير أغنية "السهرة صباحى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم اللبناني صابر الرباعى، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "السهرة صباحى"، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتي ظهر من خلالها مع الموزع الموسيقي والمطرب المغربي ريدوان وهما يرددون كلمات الاغنية الجديدة.

وكتب الرباعى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه "السهرة صباحي، بيني و بين سعد لمجرد"، وسرعان ما استقبل الفيديو الكثير من التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشره، وحصد أكثر من 50 ألف مشاهدة في الساعة الأولى.

وأعلن المطرب التونسى صابر الرباعى عن تعاونه مع المطرب سعد لمجرد، فى أغنية جديدة على طريقة الديو، منذ عدة أسابيع، ونشر صورة من كواليس وتحضيرات الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بالشاعر والموزع الموسيقي والمطرب المغربي ريدوان، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا جدًا مع إخواتي سعد لمجرد وريدوان.



صابر الرباعى



صابر الرباعي والملحن ريدوان