شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أفلامي عبرت عن قضايا المرأة آخرها حظر تجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" على هامش ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي إن أفلام السينما المصرية عبرت عن قضايا المرأة مثل أفلام فاتن حمامة وشادية وهند رستم وسعاد حسني ونادية لطفي، اللاتي عبرن عن القضايا النسائية التي تخص هموم المرأة.

وأضافت إلهام شاهين أنها قدمت عددًا من الأفلام ناقشت قضايا المرأة، ففيلمها الأخير حظر تجول عبر عن قضايا المرأة، وزنا المحارم وسجن النساء ظلما، بالإضافة إلى فيلم يوم للستات، وفيلم خلطة فوزية وفيلم واحد صفر الذي ناقش قضية زواج المرأة المسيحية؟

قالت النجمة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" على هامش ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، إنها كانت برفقة الفنانة دلال عبد العزيز منذ 3 أيام كاشفة عن أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس وسلبية مسحتها والحمد لله بخير وربنا يتم شفاؤها على خير .

وعبّرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن حبها وسعادتها بالتكريم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده، وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى، وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والنجمة دنيا سمير غانم، وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة .

وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم، مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير، وختمت كلمتها قائلة: "تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام".