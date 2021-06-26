شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: هناك مفاوضات مع يسرا لتقديم مسلسل مكون من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل في تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك مفاوضات مع النجمة يسرا لتقديم مسلسل ينتمى لنوعية الـ10 حلقات ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، في تجربة جديدة في ظل الاتجاه إلى عالم المنصات خلال الفترة المقبلة، وتقوم حالياً يسرا بقراءة العمل ولم يتم التعاقد معها بشكل رسمى حتى الأن.

وكانت آخر أعمال يسرا الدرامية ​مسلسل "حرب أهلية" الذى عرض فى موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا، وأحداثه دارت في إطار من الإثارة بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل وفي مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

ومن ناحية أخرى تنشغل يسرا حاليًا بتصوير مشاهدها فى فيلم "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز والذى ينتمى لنوعية اليوم الواحد ويناقش قهر المرأة فى المجتمع المصرى وتدور الأحداث حول 6 بطلات لكل بطلة حكاية فى الفيلم ويشارك فى بطولته كل من غادة عادل، محمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، سيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف في الفيلم.