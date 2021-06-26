شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ هبة طوجى على مولودها الأول: أتمنى أن تمتلئ حياتك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على تهنئة النجمة اللبنانية هبة طوجى، باستقبالها مولودها الأوّل، من زوجها الموسيقى اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف، يوم الأربعاء الماضى 23 يونيو، الذى أطلقت عليه اسم "نائل".

ونشرت إليسا، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، لتهنئة طوجى بمولودها الأول، وكتبت: "لديكي نعمة جديدة في حياتك، مبروك لمولودك الجديد نائل، أتمنى أن تمتلئ حياتك بالسعادة والامل، والأهم من ذلك الموسيقي الجيدة".

ونشرت هبة صورة بالأبيض والأسود، تظهر يده طفلهما وسط أيديهما، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله.. شكرًا أيتها الحياة، نائل معلوف 23-6-2021".