شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ هبة طوجى على مولودها الأول: أتمنى أن تمتلئ حياتك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على تهنئة النجمة اللبنانية هبة طوجى، باستقبالها مولودها الأوّل، من زوجها الموسيقى اللبنانى العالمى إبراهيم معلوف، يوم الأربعاء الماضى 23 يونيو، الذى أطلقت عليه اسم "نائل".
ونشرت إليسا، تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، لتهنئة طوجى بمولودها الأول، وكتبت: "لديكي نعمة جديدة في حياتك، مبروك لمولودك الجديد نائل، أتمنى أن تمتلئ حياتك بالسعادة والامل، والأهم من ذلك الموسيقي الجيدة".
ونشرت هبة صورة بالأبيض والأسود، تظهر يده طفلهما وسط أيديهما، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله.. شكرًا أيتها الحياة، نائل معلوف 23-6-2021".
كما أعاد زوجها العازف إبراهيم معلوف، نشر نفس الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أكثر لحظات الحياة إلهامًا، مرحبا بك أيها الرضيع الصغير، مرحبًا بك فى عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية، أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله".
ودخلت هبة طوجى عش الزوجية سبتمبر الماضى، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف فى حفل زفاف أقامه الثنائى فى فرنسا، بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر فى وقت سابق من شهر أغسطس 2020 بسبب الانفجار الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.