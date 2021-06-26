شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: البهاق موجود في كل جسمى ومش شايفه عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم رامى جمال فيديو على إنستجرام، يتحدث فيه عن مرض "البهاق"، الذي أصابه منذ فترة، موضحًا أنه يتلقى كل يوم اكثر من رسالة عن البهاق.

وقال فيه :"أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا".







وأضاف: "كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي".

وأضاف رامي: "زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه".

وتابع :"أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة".

وأكمل :"أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدًا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن ده عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء"

وحققت أغنية "دقيقة واحدة" للنجم رامى جمال أكثر من 3 مليون مشاهدة على " اليوتيوب" والذى طرحها مؤخرا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

كما أعرب النجم رامى جمال لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "دقيقة واحدة" وتم طرحها منذ أيام، وحققت نجاحًا جيدًا، مضيفًا أن الأغنية تحمل طابع الفرح والبهجة، وقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذى تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان