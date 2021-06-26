شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يشكر هانى شاكر بعد منح مطربى المهرجانات الانضمام لشعبة المونولوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مطرب المهرجان الشعبية حمو بيكا، رسالة شكر للنجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد منحه مطربي المهرجانات فرصة الانضمام لشعبة المونولوج في نقابة المهن الموسيقية وتقنين أوضاعهم.

ونشر بيكا، صورة لنقيب المهن الموسيقية عبر حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، علي دعمه الكبير لمغني ومؤديي المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة "المونولوج" لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".



بوست حمو بيكا

كان أمير الغناء العربي هاني شاكر، قال خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلي شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه علي مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقي والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

واستكمل أمير الغناء العربي هاني شاكر، أنه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خاصة أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقي التي تغني مهرجانات في شعبة الراب، مضيفًا أن حمو بيكا صعب عليه وعلي المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: "مش عايز أقف في وش حد"