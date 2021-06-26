شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول تنضم لفيلم محمد هنيدى "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة عارفة عبد الرسول، لقائمة أبطال فيلم "الجواهرجى"، للنجم محمد هنيدى ومنى زكى والذى يحمل اسم مؤقت وسيتم تغييره قبل انطلاق تصويره، وبعد الانتهاء من اختيار فريق العمل ومعاينة أماكن التصوير، حيث تجسد عارفة دور مهم ومحورى خلال الأحداث وتقدم دور خادمة تعمل عند بطل الفيلم، ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم الشهر المقبل.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وآسر ياسين، وريم مصطفى، وأحمد حلاوة، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي بالدرجة الأولى.

عارفة عبد الرسول شاركت في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ودارت أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدي.