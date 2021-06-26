شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات وصور نادرة من منزل حسن مصطفى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 88 عامًا على ميلاد الفنان الكبير حسن مصطفى الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 26 يونيو من عام 1933 ليكون أحد أشهر نجوم الكوميديا والفن وصاحب رصيد فنى كبير جعله يسكن قلوب الملايين ويتربع فيها رغم رحيله منذ 6 سنوات وتحديدًا فى 19 مايو عام 2015.

تزوج الفنان الكبير حسن مصطفى مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى وأنجب منها ابنته الكبرى سمية والثانية من الفنانة القديرة ميمى جمال بعد أن تعرف عليها فى فرق التليفزيون المسرحية وجمعتهما قصة حب وتزوجا فى نفس يوم ميلاده وهو 26 يونيو من عام 1966 ليعيشا معًا حتى وفاته وأنجبا ابنتيهما التوأم نجلاء ونورا، وكانت هذه الزيجة من أنجح وأطول الزيجات الفنية.

وفى ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى نعرض لعدد من مقتنيات الفنان الراحل وصور له من داخل منزله الذى جمعه بشريكة حياته الفنانة الكبيرة ميمى جمال ومنها رسومات كاريكاتير رسمها له الفنان الكبير مصطفى حسين وصور جمعته بزوجته وبأبنائه وأحفاده.

اشتهر الفنان الكبير حسن مصطفى بأدواره الكوميدية واشهرها وأكثرها جماهيرية دور حضرة الناظر فى مسرحية مدرسة المشاغبين ، والاب رمضان السكرى فى مسرحية العيال كبرت ، وغيرها من الاددوار الاخرى رغم أنه أجاد كذلك فى الأدوار التراجيدية التى تخلو من الكوميديا ومنها دور الضابط الإسرائيلى الكبير فى مسلسل رأفت الهجان ، وتجاوز عدد أعماله الفنية 400 عمل فنى ما بين المسرح والسينما والتلفزيون.