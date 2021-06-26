حنان ترك تعلق على صورة حلا شيحة بالحجاب.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة حنان ترك الفنانة حلا شيحة، بعد آخر ظهور لها بالحجاب مع زوجها الداعية معز مسعود.

وعلقت حنان ترك على الصورة التي نشرتها حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة: "ربنا يسعدك حبيبتي، ويرزقك الطمأنينة دائمًا، وأبدًا"، لترد حلا عليها حلا شيحة قائلة: "آمين يا رب يا حنونة يا جميلة".

ونشرت حلا، صورا لها ظهرت خلالها بـ"الحجاب" مع زوجها الداعية معز مسعود وأبنائها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلّقت: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأنا وفية لنفسي ومعتقداتي وقدوة لأولادي.. بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

أضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا).. وبتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".