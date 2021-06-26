الإثنين .. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم المغربي "اللكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط عروضه في السادسة من مساء بعد غد الإثنين الموافق 28 يونيو الجاري وذلك بعرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة.

وكان الفيلم المغربي قد حصد جائزة (نور الشريف) لأحسن فيلم عربي، و جائزة (عمر الشريف) لأفضل ممثل لبطل الفيلم ربيع أكليم، و أيضاً في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

الفيلم من إخراج أمين مونة وسيناريو ربيع اكليم الذي كتب السيناريو بجانب بطولته للفيلم، واشترك معه في التمثيل ساندية تاج الدين، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وسعيد باي، وعبد السلام بوحسيني.

وتدور قصة الفيلم حول تسبب شاب في حادث سير لرب أسرته الفقيرة وهو ما يعرضه للاستفزاز من جميع أفراد الأسرة خاصة بعد عجزه عن المساهمة في مصاريف تلك الأسرة.

ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها رئيس النادي الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية آخر اثنين من كل شهر .