فيديو| البهاق موجود في كل جسمي.. رامي جمال يتحدث عن مرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث المطرب رامي جمال عن مرض "البهاق"، الذي أصابه منذ فترة، موضحا أنه يتلقى أسئلة يومية عن مرضه.

ونشر "جمال" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه :"أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئله كتير جدا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا".

وأضاف :"كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي".

واستكمل"في بداية الأمر كنت بكون حزين وبراقب كل نقطة في جسمي، البهاق مرض مناعي، لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه".

وتابع :"أنا بوجه رسالة لأي أم ابنها عنده بهاق، حاولي تدعميه أنه يمتلك ميزة مش موجودة عند أي حد تاني، ووارد أن البهاق يكبر كمان في جسمه بس إيه المشكلة".

وأكمل :"أنا بشتغل مغني، وشكلي مهم جدا في عملي، وأنا مش شايف البهاق عيب، ومش بيهمني الناس اللي شايفه إن دا عيب، وربنا يعطي الناس كلها قدرة على تقبل الابتلاء"..

وعلق رامي جمال على الفيديو :"البهاق ميزة، أسف لو كنت طولت عليكم بس كل يوم أكتر من 100 رسالة عن البهاق".

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال هي أغنية "دقيقة واحدة" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.