طرح البوستر الرسمي لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة سينرجي البوستر الرسمي لفيلم "العارف"، بطولة الفنان أحمد عز.

ونشرت "سينرجي" الشركة المنتجة للعمل البوستر، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي :"المهمة واحدة لكن الهدف مش واحد، البوستر الرسمي لفيلم العارف، بداية من 14/7 في السينمات".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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