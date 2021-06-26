تفاصيل معاناة ابنة الفنانة منال سلامة مع مرض ADHD

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD".

وقالت أميرة، ببرنامج "في البوكس"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دراستها.

وتابعت، أن مرض ADHD يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

وأوضحت، أن المشكلة الحقيقية، أنه في مصر لا نتحدث بجدية عن الصحة النفسية، وأعطت مثالا لما حدث معها عندما أخبرت والديها بأنها تعاني من ADHD فقالوا لها "مفيش حاجة كده.. الأمريكان بيأفوروا أنتي كويسة، ادعي وصلي"، مؤكدة أنهم بعد فترة تعرفا على المرض بشكل أكبر وتفهما وضعها.

وأضافت، أنها عندما اكتشفت أنها مريضة بـADHD أصبحت سعيدة وشعرت بالطمأنينة أن كل ما تعانيه، سواء من نسيان أو عدم تركيز أو حتى كسل هو بسبب المرض وأن هناك طرقا للعلاج حتى تشعر بالتحسن.

جدير بالذكر أن أميرة عادل أديب شاركت في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "ولاد ناس"، وهو أول تجربة لها في التمثيل.