محمد حماقي يُشعل ليالي جدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 5 دقائق

ليلة غنائية وجماهيريّة بإمتياز أحياها النجم المصري محمد حماقي.

ضمن فعاليات Jeddah Live Concerts في قبة جدة Jeddah Super Dome، التي تمّ افتتاحها مؤخراً وسط اهتمام حشد إعلامي محلي وعالمي كبير وتغطية مميّزة،حيث تُعتبر أكبر قبة في العالم.

افتتح حفل حماقي ال DJ السعودي الشهير عماد اسكندراني، حيث علا هتاف الجمهور الذي تفاعل على أغاني حماقي حتى ساعات متأخرة من الليل، كما فاجأ حماقي الجمهور بأداء أغنية خليجية أشعلت أجواء الحفل، وكان من بين الحضور الفنانة السعودية “زين عماد” التي تفاجأت بدعوة حماقي لها لاعتلاء المسرح الى جانبه، معلناً عن دعمه الكامل لها واعداً الجمهور بتقديم دويو غنائي معها، فشكرته بدورها.

حفل حماقي هو الثاني لهذا الصيف من تنظيم الشركة العالمية الرائدة بنش مارك Benchmark، بعد حفل النجم عمرو دياب الأسبوع الماضي الذي حقّق نجاحاً باهراً. وللأسبوع الثاني على التوالي، تنفذ بطاقات الحفل في فئاتها المختلفة بعد أيام قليلة على طرحها، وقد تراوحت أسعارها بين 500 و2100 ريال سعودي.

حيث شدّد المدير التنفيذي لشركة Benchmark السيد محمد زكي حسنين على إلتزام الشركة وكوادر عملها الميدانية بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي.

وكان حسنين في استقبال محمد حماقي الذي وصل يوم الأول من أمس إلى مطار جدّة، وأعرب عن سعادته البالغة بعودته إلى جدة، عروس البحر الأحمر، والتي كانت أولى الوجهات السعودية التي أحيا فيها حماقي حفلاته الغنائية في المملكة، كما تقدّم حماقي بالشكر الى شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، كما لم ينفك حماقي طيلة الحفل على شكر فرقته الموسيقية فرداً فرداً بالإسم.