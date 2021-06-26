بالفيديو: لن تصدقوا.. مذيع يعلن على الهواء مباشرة أنه لم يتلقى راتبه

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 6:51 مساءً

في مشهد غير معتاد على المحطات التلفزيونية أقدم مذيع على توقيف نشرة الأخبار التي كانت تبث مباشرة، لتقديم شكوى أمام المشاهدين احتجاجا على عدم قبض راتبه.

وفي التفاصيل، قام مذيع في أحد القنوات التليفزيونية في زامبيا، بقطع النشرة الإخبارية على الهواء مباشرة التي كان يقدمها ليشتكي أنه هو وزملاءه لم يتلقوا رواتبهم.

وشارك المذيع الزامبي ويدعى كابيندا كاليمينا فيديو الواقعة على صفحته بـ”فيسبوك”، وهو يلقي نشرة الأخبار على قناة “KBN” السبت الماضي، باللغة الإنجليزية.

وفي الفيديو، بدأ المذيع النشرة كالمعتاد، وكان يقدم تقريراً عن أهم الأخبار عندما توقف فجأة في الدقيقة 2 لتقديم شكواه.

وقال مخاطبا الكاميرا: “بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر… علينا أن نتقاضى رواتبنا، مضيفا أنه وزملاءه لم يتقاضوا رواتبهم”.

وبعد ذلك قطعت القناة الهواء على كاليمينا، وبثت نشرة أخرى من البداية.

من جانبها، أصدرت القناة بيانا، أدانت فيه المذيع ووصفت تصرفاته بأنها “بحث عن الشهرة”. وقالت إن “كاليمينا كان تحت تأثير الكحول”.

بدوره، نفى كاليمينا ذلك، وتساءل ساخرا “كيف يمكن أن أكون تحت تأثير الكحول وأنا قدمت ثلاثة برامج أخرى قبل نشرة الأخبار؟”.

وأضاف “نعم فعلت ذلك على الهواء مباشرة، فقط لأن معظم الصحفيين يخشون التحدث علانية، ولا يعني ذلك أن الصحفيين يجب ألا يتحدثوا”.