هيا الشعيبي تكشف عن تعرض إبنتها للحرق

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:47 مساءً - كشفت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” خلال استضافتها في برنامج ” ليالي الكويت ” عن تعرض إبنتها ” فاطمة ” إلى الحرق مشيرة إلى أن السبب من وراء ذلك هو ” الحسد ” .
وروت هيا الشعيبي تفاصيل الحادث فقالت أنها أثناء ما كانت تصلي في منزلها وإبنتها تلعب في الحديقة سمعت صراخ الأخيرة ولكنها لم تهتم ظنا منها أنها تلعب واستمرت في الصلاة .
ليزداد صوت صراخ إبنتها فأسرعت لرؤيتها لتجدها ملقاة على الأرض والنيران مشتعلة فيها .. لتلقي هيا الشعيبي عليها بملابس الصلاة لمحاولة إخماد النيران .
فقالت : ” بثوب الصلاة نمت عليها قولت أنا أموت معاها بس ما بيصير لبنتي شيء .. والحمد لله حالتها وايد زين وأحسن ” .
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