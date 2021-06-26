شاهد .. هادي خفاجة يحتفل بخطوبته

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:47 مساءً - أعلن الفنان ” هادي خفاجة ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني مساء أمس الجمعة.

وتضمن المنشور صورة له تجمعه بعروسه وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ” .

يذكر أن الفنان هادي خفاجة هو الشقيق الأصغر لفادي وشادي خفاجة .. شارك في عدد كبير من الأعمال منها : ” عائلة الحاج متولي ” و ” فارس بلا جواد ” و ” أبو علي ” و ” خارج على القانون ” .