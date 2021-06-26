جميلة عوض تحتفل باليوم العالمي ل ” البهاق ” بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:47 مساءً - حرصت الفنانة المصرية ” جميلة عوض ” على الاحتفال باليوم العالمي للبهاق ودعم المرضى المصابين به في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة لجميلة عوض والتي تصدرت غلاف مجلة Elle وظهرت بها كمريضة بهاق .

وكتبت في تعليقها عليها : ” نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بينا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر .. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه ” .

وتابعت جميلة عوض : ” ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه ” .