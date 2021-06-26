كتب امير فتحي في السبت 26 يونيو 2021 05:47 مساءً - حرصت الفنانة المصرية ” جميلة عوض ” على الاحتفال باليوم العالمي للبهاق ودعم المرضى المصابين به في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن المنشور صورة لجميلة عوض والتي تصدرت غلاف مجلة Elle وظهرت بها كمريضة بهاق .
وكتبت في تعليقها عليها : ” نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بينا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر .. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه ” .
وتابعت جميلة عوض : ” ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر جميلة عوض تحتفل باليوم العالمي ل ” البهاق ” بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.