فيديو: عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي.. سر فكرة العجلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف حفل "عقد قران" الفنان المصري محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، الذي أقيم قبل أيام، أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بسبب الفكرة المبتكرة التي اعتمد عليها الثنائي المصري، في تنظيم الحفل بشكل جيد.



”الخليج 365” التقت محمد فراج وسألته عن كواليس هذا الحفل المبهر وفكرته، وأجاب قائلا: "فكرة الدخول على أنغام أغنية (حاجة غريبة) للراحل عبدالحليم حافظ، وركوب الدراجة فكرتي، إلا أن الخيال والتصور الكامل للحفل نتاج فكر بسنت شوقي".

وتابع فراج حديثه قائلا: "فكرنا نعمل حاجة شبهنا، وبعيدة تماما عن التكلف، وفوجئت بردود الفعل، والصدى الواسع للحفل، كما أنني اندهشت من انتشار صورة الدراجة، ونفسي أعرف مين الذي نشرها".

والتقطت بسنت شوقي خيط الحديث قائلة: "كل شيء عجبني جدا في حفل عقد القران، كما أن المأذون الذي عقد القران أضاف جوا رائعا على الحفل، وتعمدنا أن يكون الضيوف من الأصدقاء المقربين والأهل، باختصار قمنا بدعوة ناس بنحبها وتحبنا".



