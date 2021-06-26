شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت: أنحاز للإنسان وليس للمرأة فقط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة ساندرا نشأت، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إن السيدات كان لهن السبق في العمل بالسينما في الإخراج والإنتاج وخير مثال المنتجة آسيا التي انتجت ليوسف شاهين، ودائمًا المرأة عندما تدخل هذا المجال تكون قوية جدًا، وأغلبهن متميزات.

وردًا على سؤال هل توجد قضية نسوية تتحمس لها ساندرا نشأت لتقديمها في عمل سينمائي، قالت ساندرا: أنا متحمسة للإنسان بشكل عام، وفي كل بيت ستجد قصة امرأة عظيمة بجانب الرجل، يكفي أن المرأة هدفها أن تجعل من أولادها كائن عظيم فالتربية وحدها مهمة كبيرة.

وأكدت أن هناك أفلامًا كثيرة من صنع الرجال عبرت عن المرأة المصرية مثل إحسان عبد القدوس، سعيد مرزوق، صلاح أبو سيف وبركات لذلك الانحياز للإنسان وليس المرأة فقط.

وأعربت المخرجة ساندرا نشأت عن سعادتها بتكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي. وأهدت "ساندرا" جائزة تكريم مهرجان أسوان لأفلام المرأة لوالدتها قائلة: أهدى الجائزة لأمى اللى وصلتنى إنى أتكرم النهاردة، وسليم ابنى اللى الناس بتقوله أمك مخرجة، ويسألنى إنتى بتعملى إيه بالظبط، عشان كدة أوعده إنى أنزل أشتغل عشان يشوفنى". كما أهدت الجائزة للناقد كمال رمزى، واصفة إياه بأول من آمنوا بها خلال مشوارها الفنى.