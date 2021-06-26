شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان يعلن نتائج استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل ندوة استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويعتبر الاستفتاء من ضمن الفعاليات المنتظرة خلال منتدى نوت لقضايا المرأة، وأعرب مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة الكاتب حسن أبو العلا عن سعادته بهذا الاستفتاء الذي استغرق العمل به 4 أشهر وأشرف عليه الناقد الكبير كمال رمزي، وقام بإعداده د الناقدة ناهد صلاح بمساعدة الناقد أحمد شوقي، وشارك به أكثر من 70 ناقدًا من مصر والعالم العربي.

وأشاد الناقد كمال رمزي بالنشاط الموازي للمهرجان، لافتًا إلى أن الاستفتاءات تتطلب جهد متخصص خاصة أن هذا الاستفتاء هو الرابع من نوعه في تاريخ السينما سواء في مصر أو العالم العربي.

وصنف المحاولات الثلاث السابقة أن أول محاولة أقامها سعد الدين وهبة وكان المشرف عليها أحمد رأفت بهجت، والمحاولة الثانية كانت في مهرجان دبي وتم تكليف نقاد بالكتابة عن هذه الأفلام والمجلد محتفظ بعنفوانه وجودته.

أما ثالث محاولة فقامت بها مكتبة الإسكندرية تحت إشراف الناقد الكبير أحمد الحضري وعززه سمير فريد، ليخرج كتاب أهم 100 فيلم في السينما المصرية وأخيرا الاستفتاء الحالي وتضمن حوالي 3000 فيلم عربي عن المرأة.

وقالت الناقدة ناهد صلاح إن السينما منذ البداية تعبر عن المرأة لأنها بدأت على أكتاف نساء مثل بهيجة حافظ، عزيزة أمير، آسيا، ماري كوين والآن هالة خليل وكاملة أبو ذكري وساندرا نشأت وغيرهن الكثير.

وأوضحت ناهد أن الاستفتاء استرشادي حاولوا من خلاله تحري الدقة والنزاهة بالعودة إلى الجهات المنتجة مثل الناقد إبراهيم العريبي من لبنان والمؤسسة العامة للسينما في سوريا وغيرها من الجهات في الدول العربية، وأشارت إلى أنه تم تقليص عدد الأفلام المصرية من 3500 فيلم إلى 1400 فيلم، خاصة وأن الاستفتاء اعتمد على الأفلام التي تتناول قضايا المرأة وأفلام من إخراج المرأة.

وقالت: "حاولنا استخدام طريقة علمية ومنظمة وممنهجة وتم وضعها من قبل الناقد أحمد شوقي وتعتمد على قيد الصوت كآلية للتصويت لتجاوز صعوبة الفرز، وفي النهاية هذا استفتاء نوعي يفتح الباب لاستفتاءات أخرى".

من جانبه أشار الناقد أحمد شوقي إلى جهد المهرجان في عقد استفتاء مشابه كان بالأحرى أن يقوم به المركز القومي للسينما، وأوضح أن التقاعس عن المشاركة في الاستفتاء لا يعود إلى أسباب منطقية حيث أن الاختيار عن طريق تنشيط الذاكرة وإعادة ما تم مشاهدته.