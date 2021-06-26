شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: توقف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 بعد إصابة توم كروز بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على فيلم Mission: Impossible 7، للنجم العالمي توم كروز، وقف عملية التصوير والإنتاج للجزء الجديد مرة أخرى بعد إجراء اختبار إيجابي لفيروس كورونا، مع توقع أعضاء الطاقم أنه قد يكون توم كروز.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية والتي تستند إلى مزاعم بعض طاقم العمل في الفيلم، يرجح أن توم كروز مصاب بفيروس كورونا بسبب غيابة منذ فترة عن مجموعة العمل.

قال مصدر لصحيفة The Sun: "التصوير في المهمة المستحيلة 7 توقف مرة أخرى بسبب فيروس كورونا، وهذه المرة، قال العاملون في الإنتاج إنهم يعتقدون أن توم قد يكون السبب المحتمل للتأجيل، تم إخبار جميع الموجودين في المجموعة أن التصوير توقف مرة أخرى بسبب الاختبار الإيجابي، ومنذ ذلك الحين، لم يتم يظهر توم مرة واحدة".

من غير المعروف ما إذا كان توم قد تلقى لقاح فيروس كورونا أم لا، على الرغم من أنه ثبت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن آخر توقف فى تصوير الجزء السابع من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission Impossible كان فى 05 يونيو، وفى بيان نقلته الصحف العالمية وقتها، كشف فيه القائمين على الفيلم عن أسباب توقف عملية التصوير ، بسبب ارتقاع الإصابات لدي العاملين في الفيلم مما يهدد سلامة الجميع، وجاء البيان كالآتي: "لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا في" Mission: Impossible 7 "حتى 14 يونيو، بسبب نتائج اختبار فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبار الروتيني"، مضيفاً: "نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع".