شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: بحب المرأة.. دى أحلى حاجة فى الدنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان صبري فواز على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة عن تقديره للمرأة قائلاً: "المرأة دي أحلى حاجة، الدنيا دي حلوة عشان المرأة فيها".

وأضاف فواز أن هناك أفلامًا عديدة عبرت عن هموم المرأة أبرزها الأستاذة فاطمة وإمبراطورية ميم، عائلة زيزي، أسماء، كل هذه الافلام اهتمت بقضايا المرأة.

وأكد أن كل قضايا المرأة تستحق المناقشة لأنه عندما تستقر أحوال المرأة يستقر المجتمع.

وأعلن مهرجان أسوان قائمة 100 أفضل فيلم عربي عن المرأة وشملت قائمة الأفلام 72 فيلما لمخرجين رجال و28 فيلما لمخرجات نساء، وحضرت المخرجة اللبنانية ناين لبكي بـ3 افلام في القائمة، كما تواجدت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ب ١٤ فيلما منها ٥ ضمن افضل ١٠ أفلام، بالاضافة إلى 7 أفلام السندريلا سعاد حسني، ومثلهم للنجمة التونسية هند صبري، ثم النجمة الراحلة شادية التي تواجدت في القائمة بـ5 أفلام، كما أن أفضل الفيلم التونسي "صمت القصور".