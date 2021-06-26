شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين تؤكد عدم صدور قرار بوقف حمو بيكا.. وتناقش أمره غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار بوقف حمو بيكا عن الغناء، مؤكدًا أن النقابة تجتمع غدًا لمناقشة جدول أعمالها ويشمل الجدول مناقشة مخالفته، وبناء علي الاجتماع المجلس سيتم اتخاذ القرار بكيفية التعامل معه سواء بوقفه أو بغير ذلك، وذلك علي خلفية إحيائه حفلا غنائيا مؤخرًا.

كان أمير الغناء العربي هاني شاكر، قال خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلي شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه علي مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقي والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

واستكمل أمير الغناء العربي هاني شاكر، أنه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خاصة أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقي التي تغني مهرجانات في شعبة الراب، مضيفًا أن حمو بيكا صعب عليه وعلي المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: "مش عايز أقف في وش حد".