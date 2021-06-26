شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة من مهرجان أسوان: انتهيت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" وطرحه قريبًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا شيحة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إنها انتهت من تصوير آخر أفلامها "النهاردة يوم جميل" وطرحه بالسينمات قريبًا، معلقة: "انتظرونا".

وأضافت هنا شيحة أنها لا تختار إطلالتها وأن تترك مهمة اختيار ملابسها للاستايلست جهاد عبد الله، وفي كل مرة تختار زيًا مختلفًا لأنها تعرف شخصيتي جيدًا.

ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة، على الفنانة هنا شيحة ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، في دورته الخامسة، حيث تضم لجنة التحكيم المخرجة اليونانية "إيوانا كريونا" والمخرج السوري والمدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولاندا "روش عبد الفتاح".

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسوان ونقابة السينمائيين، وقد تم تأجيله من شهر مايو الماضي بسبب قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.