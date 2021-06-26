شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "القلوب طرحت حجارة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم طارق الشيخ، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "القلوب طرحت حجارة" من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة وتقول كلمات الأغنية :

أنت ليه يا ابن آدم بتخاف ولا تختشيش

وليه بتقسي وتفتري ولو قدرتي مابتعفيش

يا دنيا يادنيا الطمع علي رأي مين قالي كانت بيت لمين دي حسبه بالملي

ياما ناس ملاها الغرور

ياما ناس ملاها الغرور

عايشين بغش وزور وبيعملوا اللالي

بقي معقول يادنيا لسه علينا بتكدبي

وتعاندي الي كله شهامه وزي البحر بتقلبي

انتي كل يوم بحاله وجايه علي الناس العماله

ولا يعنى انتى بغزاله وناويه فينا تعزبي

فينا مرضي لسانها سايب يكلوا لحمك وانت غايب

والي تفتكر انه صاحب البعيد واطي وغبي

القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة

والجروح بتسيب امارة وانتي بينا بتلعبي

وقرر المطرب طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" الذى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف خلال الفترة المقبلة أحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأقدمها بشكل جديد عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور