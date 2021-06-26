تعرف علي المشاريع الفائزة بجوائز ورشة "جيميناي سينماتك" بمهرجان أسوان للأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيمت عروض ورشة جيميناي سينماتك النهائية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لتمكين الشباب الموهوبين ورواد الأعمال لنقل صناعة الأفلام إلى مستوى أكثر إبهارا من خلال أفكار المشاركين بالورشة.

أطلقت شركة جيميناي إفريقيا منصة إلكترونية لتلقي طلبات الشباب المهتم بالتدريب والعمل على تطوير تكنولوجيا صناعة السينما من خلال ريادة الأعمال؛ بهدف تطوير صناعة الترفيه في مصر والبلاد العربية لضخ التكنولوجيا عبر مشروعات تدعمها هذه المنصة.

وتكونت لجنة مناقشة واختيار مشروعات الشباب من السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا والفنانة هنا شيحة والفنان أحمد مجدي والمخرج السوري روش عبدالفتاح.

قال عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي إفريقيا: في البداية أرحب بالحضور وفخور بوجودنا معكم في تجربة جديدة تعتمد على التكنولوجيا لمتابعة المتسابقين والفائزين الثلاثة ضمن ورشة جيميناي سينماتك ومناقشة الأفكار والمشروعات التي يطرحها الشباب المشارك بالورشة، حيث تهدف هذه الأفكار توفير الوقت وتقديم أعلى جودة تكنولوجية وتوفير ميزانيات الإنتاج.

كما حرص على حضور المناقشة الكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان والناقد طارق الشناوي والفنان باسم سمرة والفنانة دينا والفنانة ريم البارودي والمذيعة آية الغرياني والمذيعة شيرين حمدي.

تم اختيار ٣ مشاريع فائزة من ضمن الـ9 المشاريع التي وصلت للنهائي.

في المركز الأول فاز فريق موفيت (Moviette) الذي قدم فكرة التنبؤ بمدى نجاح الأعمال الفنية المقدمة من خلال الذكاء الإصطناعي.

وفي المركز الثاني فاز فريق راكور (Raccord) الذي قدم تطبيق يوفر الوقت ويعالج مشاكل الراكور الخاطئ بطريقة تكنولوجية بسيطة.

وجاء في المركز الثالث فريق دولاب الملابس (Digital Wardrobing) الذي قدم فكرة منصة توفر لصناع السينما طريقة سهلة للتعرف على الملابس التي تخص منطقة جغرافية معينة داخل مصر وفي حقبة زمنية محددة. على أن يتم تنفيذ التصميمات لهذه الملابس فور التعاقد من خلال المنصة.

كما منحت لجنة التحكيم فرصة ثانية لمشروعين لعرض أفكارهم عقب تطويرهم في الورشة القادمة خلال 60 يوم وهما فريق Scriptonight و Storyboarding وذلك للمجهود الكبير الذي تم بذله وجدوى الفكرة.

وقد نال مشروع Cinema 4 All اهتمام خاص من لجنة التحكيم حيث يقدم حل مشكلة للمشاهدين من ضعاف السمع من خلال سماعات خاصة تمكنهم من الاستمتاع بالأفلام. وقد قدمت اللجنة بعض التوجيهات الخاصة للفريق للعمل عليها وتطوير الفكرة لتسهيل تنفيذها بطريقة عملية.

واستمر شباب الورش في تقديم المشروعات والأفكار لتطويرها من خلال ورشة جيميناي سينماتك وتنوعت الأفكار حيث تضمنت منصة لتأجير معدات التصوير على مستوى أنحاء الجمهورية وتقديم حلول لكتابة السيناريو وتطبيق يقوم بتجميع الكادرات في مكان واحد لتقديم رؤية شاملة لفكرة الكاتب والمخرج ومنصات للتواصل بين الممثلين وصناع السينما وفكرة إنشاء تطبيق لحل مشكلة تراكم السيناريو.

وحققت المنصة منذ إطلاقها في 21 أبريل الماضي، إقبالا واضحا من قطاع عريض من الشباب المهتمين خلال عدة أيام، ووصل عدد المتقدمين حوالي 230 متقدم مستوفي الشروط وقواعد الإشتراك وكانت نسب المشاركة ملفتة للنظر حيث أن أكثر من 50% منهم من أسوان وصعيد مصر. وجدير بالذكر أيضا أن 70% من المتقدمين كانوا من السيدات.

وبدأت الورشة ببرنامج تدريبي مكثف في أساسيات السينما وعناصرها وفنونها من خلال الانترنت وذلك لوجود المشاركين في العديد من محافظات مصر وليس فقط أسوان، وقد ساهم في الورش خبراء من صناع السينما وخبراء في ريادة الأعمال لتقديم التوجيه للشباب لتطوير أفكارهم بشكل عملي.