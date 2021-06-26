خاص| نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لعايدة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبدالعزيز.

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تواصلت معي الفنانة عايدة عبدالعزيز منذ فترة لشعورها بحالة من التعب في العظام بجسمها، وعلى الفور تم التواصل مع أحد الأطباء وأجرى لها اللازم حتى شفائها".

وحول ما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الإخبارية، حول إصابتها بالزهايمر، قالت "ليس لدي أي معرفة بهذا الأمر".

وأشارت إلى أن النقابة لا تتوانى في السؤال عن نجومنا الكبار مثل الفنان عادل إمام والفنان صلاح السعدني، مضيفة "وهما الحمد لله بخير وبصحة جيدة، ويتمتعان بدوام العافية، وربنا يمنحهما الصحة ويباركلنا فيهما".

وأضافت نهال، أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، لا تتأخر عن الوقوف بجوار أي عضو من أعضائها نهائيا، سواء كان مقيدا بالنقابة أو ليس مقيدا بها.

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة عبدالعزيز من مواليد عام 1930، وتزوّجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، بعد قصة حب كبيرة.

وشاركت عايدة في عدد كبير من الأفلام، منها: "النمر والأنثى" مع عادل إمام، و"حائط البطولات"، و"عفاريت الأسفلت"، و"فجر الإسلام"، و"هليوبوليس"، و"خلطة فوزية"، و"كشف المستور"، و"بوابة إبليس" و"خرج ولم يعد".

كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار".

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شيء في صدري"، "الأرض"، "شجرة الظلم"، "دونجوان"، و"ثمن الحرية".