صور| أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي بعد خروجها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، عن أحدث ظهور لها بعد إجرائها مؤخرا لعملية جراحية في الأنف.

ونشرت زينب، صورا لها من احتفالية بعيد ميلاد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت في الصور بآثار ما بعد العملية.

وكانت زينب فياض، نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها، بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت زينب على الفيديو: "لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشيء كتير بيعني لي.. الحمد لله أنا صرت أحسن.. الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة".

وظهرت في فيديو آخر لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "انستجرام" وقالت: "لا تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، توكلي على الله".

زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، ووالدها هو نصر فياض، وهو ابن عم هيفاء وهبي، والذي تزوجته عام 1990 وانفصلا بعد ذلك بسنوات قليلة، وأنجبت هيفاء ابنتها عام 1993.