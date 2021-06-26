أحدث ظهور لدينا الشربيني على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بصورة جديدة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "دينا" في الصورة بملابس كاجوال داخل "أسانسير"، وعلقت على الصورة: "وقت جيد".

‎‏‎وتنتظر "دينا" عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله، الفيلم المقرر عرضه 7 يوليو المقبل.