يوسف الخال يحتفل بعيد ميلاد زوجته نيكول سابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الممثل والمذيع اللبناني يوسف الخال بعيد ميلاد زوجته، المطربة اللبنانية نيكول سابا، الموافق اليوم 26 يونيو الجاري.

ونشر "الخال" صورة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أحلى عيد إن شاء الله دائمًا يُذكر ويُعاد، تستحقين كل الحب والفرح والتقدير في هذه الحياة ومن هذه الحياة، التي ستبقى مثلك، جميلة ، جميلتي.. أحبك".

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبالها المنتج وليد منصور منظم الحفل، وعقب صعودها على خشبة المسرح أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها المميزة منها "براحتي، التوتو ني، وقررت".

كما قدمت "نيكول" عددًا من الأغاني لكبار المطربين من بينها: "يا واد يا تقيل، سهر الليالي، وبنت السلطان".