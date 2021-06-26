شريهان ترسل رسالة لشخص عزيز على قلبها: "جزء أصيل من تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة شكر لأحد مساعديها، مؤكدة أنه يعد جزء أصيل من تاريخها الفني.

ونشرت شريهان، صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذا الرجل الفنان المحترم الملتزم.. يعني لي الكثير فنا وخلقا والتزاما.. الأستاذ عزيز إبراهيم.. جزء أصيل من تاريخي الذي أتشرف به".

وأضافت: "ما كنش ممكن أبدا أقف تاني أمام الكاميرا أو على خشبة مسرح وأنت ليس خلفها.. شكرا أستاذ عزيز إبراهيم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قد أعلن عن عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد VIP" برعاية هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ، فيديو لشريهان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا ‏عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".

جدير بالذكر أن شريهان، كانت قد قدمت في شهر رمضان المُنصرم إعلانا لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى.