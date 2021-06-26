ليلى زاهر تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى زاهر، شقيقتها "ملك" بعيد ميلادها، الموافق اليوم 26 يونيو الجاري.

ونشرت ليلى صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة، وأنتِ أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وأنتِ أطيب، وأحن قلب في العالم، كل سنة وأنتِ ضهري وسندي، كل سنة وأنتِ جنبي في كل حاجة حلوة".

وأضافت "ربنا يخليكي ليا، ونفضل دائمًا في ضهر بعض، وربنا يبعد عننا الحسد ويحمينا من أي عين.. أنت بالنسبة لي الدنيا كلها.. بحبك أوي أوي.. عيد ميلاد سعيد يا ملاكي".

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.