هذا ما قالته هالة سرحان عن قصة ياسمين صبري وجورجينا زوجة كريستيانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الإعلامية هالة سرحان، عن رأيها فيما تم تداوله خلال الأيام الماضية فيما يخص قصة الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وكتبت هالة، رسالة وجهتها لياسمين، عبر حسابها على تويتر: "‏جميلة وأنيقة، ولوحة فنية.. العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية، جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمي".

وردت ياسمين صبري، على رسالتها: "أستاذتنا هالة.. شكرا جزيلا لرقي كلامك، وجمال قلبك".

وكان عدد من المواقع الإخبارية، تداولت خبرا بوجود صفحة مزيفة على "فيسبوك" منسوبة لجورجينا وضعت تعليقا عليها موجهة للفنانة ياسمين صبري، جاء فيه: "كوني نفسك وليس أنا".

كما ظهرت أيضا صفحة أخرى مزيفة منسوبة للفنانة ياسمين صبري، ردت عليها في رسالة وجهتها لجورجينا: "أنا لا أتنافس مع أي شخص".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.