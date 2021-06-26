دور الفن والإعلام في ترسيخ صورة المرأة في ثاني أيام منتدى نوت بمهرجان أسوان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة باستقبال مؤسسة بلان انترناشيونال ايجيبت المعنية بتمكين المرأة وقضاياها المتنوعة.

وناقشت الندوة دور الفن والإعلام في ترسيخ صورة نمطية للمرأة، وكيفية استخدام الفن لتغيير الصورة المعتادة للسيدات في المجتمع المصري.

وشدد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان في كلمة قصيرة علي قيمة المنتدى وتأثيره في المهرجان والمجتمع الأسواني، مؤكدا على أهمية التعاون مع المؤسسات المعنية التي تضيف للمرأة الأسوانية ومنها مؤسسة بلان".

من جانبها، أشارت إنجي سليمان مدير الشركات الاستراتيجية والدعوة بهيئة بلان إنترناشيونال، عن سعادتها بالشراكة مع مهرجان أسوان، وأوضحت أن مؤسسة بلان معنية بالأطفال وتمكين الفتيات ودعمهم على وجه خاص، وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت نشاطها منذ ٨٠ عاما على مستوى العالم وما يقرب من ٤٠ عاما في مصر.

وأكدت إنجي أن المؤسسة في مصر لديها أولويات حيث تبدأ مع مرحلة ما قبل المدرسة وتعمل علي رفع وعي الأسر بأهمية تلك المرحلة وتأثيرها، وفق منهجية معنية بالنوع الاجتماعي، وتعتمد آليات المؤسسة على رفع الوعي العام من خلال ترسيخ وإبراز نماذج نسائية قيادية، وفي ضوء نشاط المؤسسة تتعاون مع مؤسسات معنية بقضايا الطفولة والأمومة من بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وفي السياق نفسه أكدت أن مؤسسة بلان تعقد ورش وفعاليات لصناعة دراما وورش كتابة ورسم وفرق مسرحية من الشباب تحمل فكر داعم للمرأة وتعمل علي تغيير الصورة الذهنية النمطية عنها، فالسينما المصرية كان لديها مساهمات لدعم دور المرأة من خلال عدد قليل من الأفلام من بينها "الأستاذة فاطمة، شيء من الخوف ومراتي مدير عام"، والمؤسسة تعمل وفق خطة تعتمد على التواجد في نطاق ١٢ محافظة في مصر، وهناك تركيز على المصريين واللاجئين السوريين.

من جانبها، شددت دكتور عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على دور نساء وأهالي أسوان الذين يشكلون البوصلة للمبدعين المساهمين في هذه البيئة والمتفاعلين معها".