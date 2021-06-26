بالفيديو: هذا ما حدث لإليسا مع معجبة على مسرح أربيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ 30 دقيقة

واجهت النجمة اللبنانية إليسا موقفا مع معجبة على مسرح أربيل في العراق، بتواضع لفت أنظار جمهورها.

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمعجبة وهي تحاول جاهدة الوصول إلى نجمتها المفضلة إليسا

في حفل من أجل تسليمها هدية، وسط اعتراض الحارس الشخصي لها.

ورفضت إليسا إحراج المعجبة في المقابل، وأخبرت الحارس أن يسمح لها بمنحها الهدية، قائلة له: “حبيبي أنا قلت لها”.

​وفي أول تعليق منها على إحياء حفلها في أربيل، غردت إليسا، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “حفل الرياض كان خيال وحفلة أربيل رائعة بكل معنى الكلمة، شكرا للحضور الرائع وكل من ساهموا في إنجاح هاتان الحفلتان، أحبكم”.

​وكانت إليسا شاركت مقطعا مصورا لها يوم الخميس من داخل غرفتها في الفندق المقيمة به في مدينة أربيل العراقية.

وأحيت إليسا حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية لأول مرة بعد جائحة فيروس “كورونا”، وذلك يوم الخميس الموافق 17 يونيو/ حزيران الجاري.

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة “كورونا”.

وأفادت تقارير أن سعر تذكرة حفل إليسا في أربيل 500 دولار أمريكي.