شكرا لقرائتكم خبر عن موديل ومطربة وممثلة.. مشوار نيكول سابا من الكفاح للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة اللبنانية نيكول سابا، بعيد ميلادها اليوم السبت الموافق 26 يونيو، وهى نجمة استثنائية تتسم بجمال ورشاقة وأناقة تظهر بهم دائما في حفلاتها الغنائية حتى أنها أصبحت فتاة أحلام الكثير من الشباب، وبجانب كل هذه الصفات تتمتع نيكول سابا بصوت جذاب واختياراتها لأغنياتها المفرحة التي تسعد قلوب محبيها كما أن موهبتها التمثيلية الرائعة كانت سببا في دخولها عالم السينما والدراما وقدمت العديد من الأدوار الناجحة مع كبار النجوم أمثال الزعيم عادل إمام وهانى رمزى وأحمد مكى، وغيرهم من نجوم الصف الأول.



الفنانة نيكول سابا

"لكل مجتهد نصيب".. هذه المقولة يجب أن تطلق على النجمة نيكول سابا فبسبب سعيها في الوصول الى هدفها وتحقيق النجاح كان سببا ان تصل الى البطولة السينمائية المطلقة ونجمة غناء من الصف الأول بعد أن كانت بدايتها "موديل"، ويرجع ذلك إلى ان نيكول سابا بدأت مشوارها من خلال عالم الأزياء كعارضة أزياء ما يقرب من 10 سنوات، وفى عام 1997 ظهرت "موديل" في كليب "عينى" للمطربين حميد الشاعر وهشام عباس، وكان جمالها سببا في اختيارها للعديد من الأفلام السينمائية بجانب أنها اتسمت بصوت جميل جعلها تكون بدايتها الفنية من خلال الغناء.



نيكول سابا

وفى العام التالى من ظهورها في كليب "عينى" لحميد الشاعرى وهشام عباس، دخلت عالم الغناء بعد انضمامها لفريق "فور كاتس" عام 1998، بعد انسحاب رولا بهنام، وبسبب جمال نيكول سابا واجادتها الكبيرة في الغناء والرقص الاستعراضي اختارها غسان الرحبانى للمشاركة مع الفرقة وقدمت معهم البومين هما "تيك توك"، و "ليل نهار"، لتبدأ رحلة الشهرة في مجال الغناء وانفصالها عن الفرقة وتقديم البومات وأغنيات وكليبات منفردة حقق نجاحا كبيرا بالإضافة الى احياءها للعديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول بعد أن أصبحت لا غنى عليها في إضفاء البهجة والسعادة على الجمهور.





النجمة نيكول سابا

لم تتوقف نيكول سابا عند مجال الغناء فقط ولكنها دخلت مجال التمثيل من أوسع أبوابه بعد لعبت الصدفة دورها بأن تكون أول بطولة مطلقة لها امام الزعيم عادل امام، بعد أن رأى صورتها على غلاف إحدى المجلات فكان يبحث وقتها على فتاة جميلة ذات ملامح أوروبية لتقديم شخصية "أنيتا" الفتاة الدنماركية التي قدمتها في فيلم "التجربة الدنماركية"، لتكون أول انطلاقتها السينمائية في دور بطولة مطلقة بجوار الزعيم عادل إمام.



نيكول سابا من احدى حفلاتها

وبالفعل كان فيلم "التجربة الدنماركية" وش الخير على نيكول سابا، فقد شاركت في العديد من الأفلام السينمائية سواء في دور البطولة مع نجوم من الصف الأول أو من خلال أدوار أخرى وحققت بالفعل نجاحا من خلاله، منها، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة، كما انها قدمت عدة أعمال درامية منها، حواء في التاريخ، عدى النهار، عصابة بابا وماما، كازانوفا، فرق توقيت، نصيبى وقسمتك، الف ليلة وليلة، قلب العدالة، الهيبة.